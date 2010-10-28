Франк казино / Casino Frank — Игровые автоматы - Зеркало
|Основная информация о Франк казино
|💡 Бренд
|Франк казино (Casino Frank)
|📋 Играть на деньги
|https://gisplemsvin.ru
|⏲ Дата открытия
|2010
|📍 Лицензия
|Curaçao
|💲 Welcome Bonus
|150 000 ₽ на депозит
|🃏 Всего игр
|Более 2307 игр
|🎱 Режимы игры
|Демо-режим, на деньги
|🌍 Провайдеры софта
|NetEnt, Blueprint Gaming, RTG (Realtime Gaming), Booming Games, Betsoft Gaming, Bally Technologies, Play'n GO, Amatic Industries, Red Tiger Gaming, Thunderkick и другие
|🎰 Платформы
|Windows, Андроид, iPhone
|✅ Поддержка языков
|Английский, русский, урду, хауса, вьетнамский, японский
|🎁 Виды бонусов и акции
|Приветственный, промокоды, бесплатные вращения, бонус на второй депозит
|💳 Платежные системы
|Neteller, Теле2, Litecoin, Банковские переводы, МТС, Ethereum, Visa, Bitcoin
|💵 Поддерживаемые валюты
|RUB, PLN, AED, SGD, HKD, DKK
|💵 Минимальный ввод
|от 500 ₽
|💰 Минимальный вывод
|от 50 руб
|⏳ Среднее время вывода
|до 10 мин.
|⚙️ Поддержка
|E-Mail, Лайв-чат
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Отзывы клиентов
"крутяк в Casino Frank, забиваем на всё, кроме игры!"- Сергей, Оренбург
"Франк казино – это не игра, это жизнь, братишка!"- Валентина, Красноярск
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